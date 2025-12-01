Украинский агент нейтрализован при закладке взрывчатки

Федеральной службой безопасности предотвращен теракт, готовившийся Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР) на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров Министерства обороны России.

Завербованный спецслужбой гражданин Украины должен был подорвать российского военнослужащего в его личном автомобиле. Исполнитель теракта нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль. У него изъяты средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Установлено, что организатором теракта является сотрудник ГУР Рустем Фахриев. Один из его пособников — житель Республики Крым задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности».