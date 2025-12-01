Турнир по смешанным единоборствам собрал спортсменов из шести регионов

В Севастополе прошел ежегодный турнир на Кубок «Витязь» по смешанным боевым единоборствам, организованный городской Федерацией ММА.

В стенах спорткомплекса «Муссон» собрались 270 бойцов из Севастополя, Республики Крым, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Юные спортсмены в возрастных категориях 10-11 и 12-13 лет, юноши 14-15 и 16-17 лет, а также мужчины от 18 лет и старше из 12 клубов выступали в составе своих команд.

Севастопольский Клуб единоборств «Князь Владимир» был представлен 54 бойцами в разных весовых и возрастных категориях. Все спортсмены провели по 2-4 поединка.

Турнир стартовал в 10.00, а закончился в 21.00, что также говорит о высокой конкуренции и большом количестве участников. В напряженных поединках спортсмены клуба «Князь Владимир» завоевали 24 золотые, 14 серебряных и девять бронзовых медалей. Так они закрепили успех 2024 года и стали двукратными обладателями кубка «Витязь» в общекомандном зачете-2025.

Клуб единоборств «Князь Владимир» основан в 2017 году главным тренером Вадимом Курило, который по итогам 2024 года стал лучшим тренером Союза ММА России. В.Курило воспитал более 50 чемпионов России.

Сейчас в клубе тренируются более 300 детей, юношей и взрослых.