Состояние пострадавшей в парке Победы стабилизировалось

Состояние 15-летней девушки, получившей вечером 30 ноября в парке Победы ранения от обломков сбитой воздушной цели ВСУ, к утру стабилизировалось, сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

По его словам, медики практически всю ночь проводили операции.

— К утру ситуация стабилизировалась, в 11 часов провели телемедицинскую консультацию со столичными специалистами. Пока транспортировка невозможна, состояние тяжелое. На завтра будем назначать заново медицинскую консультацию. Если состояние будет стабильное и будут показания к транспортировке, транспортируем, — пояснил В.Денисов, имея в виду перемещение пострадавшей в московскую больницу.

В свою очередь, губернатор Михаил Развожаев сказал о договоренности с МЧС России, которое готово предоставить борт для транспортировки раненой в Москву.

— Как только будет такая возможность, сразу такое решение будет принято. Нужно попытаться сделать все возможное, чтобы ребенка восстановить, — отметил глава города.