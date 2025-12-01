Раненую девочку нужно транспортировать в Москву

Пострадавшая при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь 30 ноября находится в крайне тяжелом состоянии и нестабильном состоянии.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев в соцсетях, ночью врачи провели ряд операций. Департамент здравоохранения и главврач больницы №5 постоянно на связи со специалистами Российской детской клинической больницей. Если пострадавшую удастся стабилизировать, то ее сразу отправят санавиацией в Москву.

Состояние 15-летней девочки, получившей ранения в парке Победы от обломков сбитой украинской ракеты, оценивается специалистами как крайне тяжелое и нестабильное.