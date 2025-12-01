Процарапал стамеской автомобили соседей

Установлено, что накануне вечером мужчина изрядно выпил. Обнаружив в сумке стамеску, он тут же придумал, как выгнать наружу негативные эмоции. Мужчина процарапал по кругу припаркованную во дворе многоэтажки иномарку 39-летнего соседа и продолжил свое «творчество» на машине второго — 78-летнего пенсионера. Тут он ограничился повреждениями на правой стороне кузова, после чего пошел спать.

Владельцы авто утром заметили «художества» и обратились за помощью в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району вычислили подозреваемого и задержали.

Следственным отделом в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Фигурант сознался в содеянном и сказал, что виной всему — алкоголь, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.