Поликлиника в пятом микрорайоне уже почти готова

Стройка на ул.Молодых строителей на финише. Медицинское оборудование в здании уже установлено, ведется его наладка.

— На данный момент работы выполнены на 99%. Остались последние штрихи: монтируются панели на фасад, ведутся пусконаладочные работы. Бо́льшая часть оборудования уже установлена, осталось поставить мебель, — рассказал журналистам начальник участка компании-подрядчика ООО «Теплостройсервис» Юрий Парфенов.

Новая поликлиника — это трехэтажное здание площадью 1400 квадратных метров. При проектировании, которое делал этот же подрядчик, были учтены особенности разных категорий пациентов. На первом этаже расположили раздевалку, регистратуру, блок кабинетов доврачебного приема и неотложной помощи, диагностическое отделение, кабинеты рентгенографии, маммографии и эндоскопии.

На втором этаже будет терапевтическое отделение с блоками кабинетов хирургического и специализированного приема. На третьем — дневной стационар и отделение восстановительного лечения и медицинской профилактики. Здание полностью автономно, рассчитано на 400 посещений в смену. Поликлиника будет обслуживать до 40 тысяч жителей Гагаринского района.

Медицинское учреждение оснащено современной диагностической базой: установлены маммограф, два аппарата УЗИ, рентгеновский и флюорографический аппараты, эндоскопическая стойка и пока единственный в Крыму аппарат для исследований функций дыхания.

— По штатному расписанию планируется амбулаторная помощь жителям в полном объеме, включая узких специалистов. В поликлинике будут принимать кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, хирург, травматолог, отоларинголог, уролог, офтальмолог. На данный момент проблем со специалистами нет, — заверила заведующая амбулаторией общей практики Семейной медицины Первой горбольницы Елена Ксенофонтова.

Сдать объект должны до конца года.

Поликлинику строят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения».