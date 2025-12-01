Одобрили план приватизации госимущества на 2026 год

Как прозвучало 1 декабря на заседании правительства Севастополя, речь идет о ряде объектов недвижимого имущества, нуждающихся в значительных инвестициях для проведения капитального ремонта перед началом их эксплуатации.

По словам директора департамента земельных и имущественных отношений Галины Поповой, такая приватизация будет способствовать формированию источников пополнения городского бюджета, развитию конкуренции, вовлечению неиспользованного имущества в хозяйственный оборот. Прогнозируемый объем поступлений в бюджет от приватизации в 2026 году ориентировочно составит более 500 млн рублей.

К продаже предлагаются следующие объекты:

— Комплекс объектов по улице Героев Севастополя, 17 (три нежилых здания, баня, проходная котельная). Общая площадь — более тысячи кв.м, кадастровая стоимость 13,3 млн рублей. Плюс земельный участок площадью около 12 соток, с кадастровой стоимостью 12 млн рублей;

— Объект недвижимости по ул.Ленина, 74в (нежилое здание площадью 245 кв.м), стоимостью более 33 млн рублей. Плюс земельный участок площадью более 300 кв метров, кадастровая стоимость — 4 млн рублей;

— Комплекс объектов по ул.Менжинского, 28 (Инкерман). Это Дом быта площадью 700 кв.м, кадастровой стоимостью 17 млн рублей. Плюс земельный участок площадью более 400 кв.м, кадастровой стоимостью около 2 млн рублей.

— Четыре объекта недвижимого имущества в поселке Кача, ул.Авиаторов, 1г/7. Это нежилое помещение в комплексе «Наш парус» общей площадью 85 кв.м. Кадастровая стоимость объекта — около 9 млн рублей.

— Комплекс объектов по ул.Большая Морская, 1 (нежилое помещение площадью 5415,9 кв.м, кадастровая стоимость — более 54 млн рублей, а также движимое имущество по данному адресу). По предварительным подсчетам их рыночная стоимость составит около 500 млн рублей (с НДС). Это здание бывшего ЦКБ «Черноморец», которое инвестор будет перестраивать в пятизвездный отель.