Не перестают верить людям

Четыре женщины дали в долг своим знакомым, которые «попали в трудные жизненные обстоятельства». Позже выяснилось, что аккаунты друзей и родственников взломали, а деньги ушли на счета злоумышленников. Общая сумма ущерба — более 80 тысяч рублей.

Еще трое местных жителей поверили в легкий заработок в интернете. 22-летняя предпринимательница решила подзаработать на онлайн-ставках и отправила неизвестным более 1,2 млн рублей, часть из которых была взята в долг. Безработная женщина вложила 52 тысячи рублей в криптовалюту, а 18-летний молодой человек поверил американцу, предложившему выкупить его учетную запись в мессенжере. Покупатель поставил условие — оплата через активный криптокошелек. Для этого молодой человек создал такой веб-кошелек и положил на него более 76 тысяч рублей. Позже он не обнаружил ни обещанной крупной суммы, ни своих сбережений.

Две женщины хотели приобрести золотые сережки и платье на популярной торговой онлайн-платформе, но из-за того, что не воспользовались функцией «безопасная сделка», обогатили злоумышленников более чем на 70 тысяч рублей.

48-летний слесарь решил купить доллары. Вместо того, чтобы пойти в банк, он поверил аккаунту в одном из мессенджеров, который предлагал «выгодные условия», и в итоге остался без девяти тысяч рублей.

Две пенсионерки после звонков с сообщением, что их дочери попали в ДТП, передали неизвестным 480 и 250 тысяч рублей. Третья пенсионерка хотела защитить свой банковский счет, и обогатила мошенников на миллион рублей. Также на эту схему повелась 20-летняя девушка, отдав аферистам 120 тысяч.

Самой молодой пострадавшей оказалась 16-летняя студентка городского колледжа. Она поверила в рассказ неизвестного, что ее аккаунт на Госуслугах взломали и необходимо восстановить доступ к порталу. Сумма ее ущерба — более 400 тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД России по Севастополю обращается к жителям города: Будьте внимательны и не переводите деньги никому, не убедившись в реальности человека по ту сторону телефона. Аферисты ежедневно усовершенствуют схемы обмана граждан. Никто кроме вас не сможет уберечь ваши деньги!