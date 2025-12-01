Назначен новый гендиректор Севморзавода

Генеральным директором АО «Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе» (СМЗ) назначен Алексей Щепин. В этой должности он сменил Антона Корзуна, соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 20 ноября 2025 года.

В июне 2023 года Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), находящаяся в управлении банка ВТБ, получила 100 % акций Севастопольского морского завода. Ранее все акции предприятия принадлежали Росимуществу.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ‑2025) Андрей Костин, председатель правления банка ВТБ и председатель совета директоров ОСК, сообщил журналистам, что на Севморзаводе отсутствуют заказы, а численность работников сокращена до 200 человек. Предприятие входит в число нерентабельных верфей, которые могут быть выставлены на продажу. Список таких предприятий пообещали сформировать и направить в Правительство.

В октябре 2025 года на территории Севастопольского морского завода произошло ЧП: при проведении работ плавучий кран перевернулся и затонул. В результате аварии более 20 человек получили травмы, трое погибли.