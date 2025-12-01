Какие законы вступают в силу в декабре

Совершенствование миграционной политики, дополнительная поддержка участников СВО и другие законы, вступающие в силу в декабре, в материале пресс-службы Госдумы РФ.

17 ноября

Ужесточена ответственность за преступления против страны

Вводится пожизненное заключение за склонение детей к террористической или диверсионной деятельности. Отменены сроки давности по всем преступлениям этой направленности. За умышленные преступления в этой части, представляющие особую опасность для общества, уголовная ответственность будет наступать с 14 лет.

28 ноября

Изменены условия для получения медицинского полиса мигрантами

Теперь, чтобы воспользоваться бесплатной медицинской помощью в России, иностранные граждане должны легально отработать минимум пять лет на территории РФ. Исключение составляют экстренные случаи. Это часть вступивших в силу изменений в закон об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации

1 декабря

Биометрию у мигрантов будут собирать во всех погранпунктах (постановление)

При наличии технической возможности биометрические персональные данные будут собираться у мигрантов во всех пунктах пропуска через госграницу России. Это один из этапов эксперимента по апробации правил и условий въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства.

9 декабря

Господдержка для НКО, работающих с ветеранами спецоперации

Некоммерческие организации, помогающие ветеранам боевых действий в реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке, а также оказывающие им и членам их семей психологическую помощь, получат статус социально ориентированных и право на государственную и муниципальную поддержку.

14 декабря

Дополнительная защита госсредств

Размещать средства государственных корпораций и компаний, фонда персональной ответственности туроператора, Агентства по страхованию вкладов, открывать счета эскроу по долевому строительству смогут только в тех кредитных организациях, которые соответствуют определенному уровню кредитного рейтинга.

15 декабря

Порядок госнадзора в области использования атомной энергии

В закон об использовании атомной энергии вводится глава о государственном надзоре, в которой подробно прописаны формы и порядок проверок, закреплен режим постоянного госнадзора и определены мероприятия, проводимые в его рамках. Предусмотрен прокурорский надзор за исполнением закона.

31 декабря

Расширяется информирование о мерах соцзащиты онлайн

Обновится список жизненных событий, при наступлении которых граждан через Госуслуги будут информировать о положенных мерах поддержки. В него включат потерю работы и достижение предпенсионного возраста.