Увеличили предельную штатную численность работников учреждений образования и культуры

Утверждена новая предельная штатная численность работников государственных учреждений Севастополя, финансируемых за счет городского бюджета. Соответствующее постановление было принято 27 ноября на заседании Правительства города Севастополя.

Как сообщила заместитель директора департамента – начальник управления бюджетной политики департамента финансов Ирина Исаенко, увеличение предельной штатной численности обусловлено окончанием строительства и вводом в эксплуатацию дома культуры в Первом отделении Золотой балки, вошедшего в состав ГБУ «Балаклавский дворец культуры», а также корпуса детского сада по ул.Вакуленчука 35а/2, ставшим филиалом детского сада №89.

— Новые объекты вводим, необходимо обеспечивать их работниками, сотрудниками и персоналом, — прокомментировал принятие документа губернатор Михаил Развожаев.

Общая предельная штатная численность работников государственных учреждений Севастополя, содержащихся за счет городского бюджета теперь составляет 23626,06 единиц. Из них на департамент образования и науки приходится 14492,83 единиц, на департамент культуры — 2183,98 единицы.