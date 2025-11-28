Увеличены ставки транспортного налога и стоимость предпринимательского патента

Законопроекты, вносящие изменения в налоговую систему Севастополя поддержаны большинством голосов депутатов на пленарном заседании заксобрания 27 ноября и приняты сразу в двух чтениях.

Транспортный налог

Ставки налога с владельцев транспортных средств были утверждены в Севастополе 2015 году. И даже после принятия нынешних изменений они остались одними из самых низких в Российской Федерации.

Для легковых автомобилей с двигателем мощностью до 100 лошадиных сил включительно тариф не изменили — 5 руб. за каждую лошадиную силу. Ставки налога для более мощных легковушук составят: 100-150 л.с. — 10 рублей; 150-200 л.с. — 40 рублей; 200-250 л.с. — 75 рублей; свыше 250 л.с. — 150 рублей.

Изменения по транспортному налогу для физлиц будут действовать с 2027 года, для юридических — с 2026 года.

Повышение ставок позволит ежегодно направлять в дорожный фонд Севастополя дополнительно около 118,5 млн рублей, начиная с 2027 года.

Патент для индивидуальных предпринимателей

Также в ходе сессии было принято решение об изменении порядка расчета стоимости патентов для индивидуальных предпринимателей.

Теперь потенциально возможный годовой доход ИП будет индексироваться каждый год в зависимости от коэффициента-дефлятора, который устанавливается Минэкономразвития.

Для большинства предпринимателей малого бизнеса, не имеющих наемных работников, размер налога не увеличится, так как они уменьшают исчисленную сумму налога на сумму уплаченных за себя страховых взносов вплоть до нуля.

Предполагается, что размер нового патента для ИП с наемными работниками в месяц по бытовым услугам будет составлять от 689 до 2067 рублей — рост на 140-400 рублей. Для розничной торговли вне магазинов — от 1250 рублей — рост на 250 рублей. Разработки компьютерных программ— от 1200 рублей рост — на 240 рублей.

Дополнительные доходы в городской бюджет от применения коэффициента-дефлятора составят не менее 30 миллионов рублей в год.

Минимум поступлений — максимум неприятностей

За оба законопроекта парламентарии проголосовали практически единогласно. Против, как обычно, выступил лишь депутат-коммунист Василий Пархоменко.

По его словам, людям запомнятся 2025-2026 годы, как время небывалого увеличения налогов.

— Патент, который мы обсуждаем, коснется каждого индивидуального предпринимателя. Есть вопросы и с самозанятыми. Там тоже намечаются изменения, не говоря уже о простых бытовых вещах, как очередное поднятие цен на хлеб или цены на коммунальные услуги, которые возрастут в Севастополе в следующем году в два этапа на 15 %, — отметил депутат.

Он обратил внимание, что когда в 2014 году принимали первые важнейшие законы в Российской юрисдикции, тогда же были приняты и законопроекты о стоимости патента для предпринимателей и транспортный налог, который обсуждается на заседании. Севастополь на тот момент значительно отставал от материковой России по заработной плате и по ценам на продукты, товары и услуги, которые были самыми высокими в РФ. Именно поэтому, по его словам, и было принято решение о компенсации затрат севастопольцев путем установки минимальных ставок регионального налогообложения.

— Что изменилось за 10 лет? Ничего не изменилось! Зарплата по сравнению с другими регионами ЮФО — Краснодарским краем, Ростовской областью, у нас на 50-60% ниже. Цены значительно выше. Даже разница на бензин у нас с соседними регионами минимум пять рублей. В год каждый водитель переплачивает шесть тысяч рублей. Причем поднятие цен на бензин было сделано искусственно путем создания дефицита. Возникает вопрос: как жить дальше? Нельзя бесконечно увеличивать налоги, штрафы и прочее налогообложение. Я за эти законы голосовать не буду: поступления в бюджет минимальные, а неприятности для севастопольцев — огромные, — подытожил В.Пархоменко.