Улицу Крейзера зачем-то сделали односторонней

Странные дорожные знаки — «Парковка на тротуаре» и «Парковка вдоль тротуара» — появились на всем протяжении ул.Генерала Крейзера. Их не демонтировали, а узаконили. Кроме того, движение по улице сделали односторонним.

Ранее на информационный запрос «Севастопольской газеты» в ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры» ответили, что на этой улице «дорожные знаки были размещены третьими лицами», поэтому они не соответствуют утвержденной схеме организации движения на указанном участке. До изменения схемы их демонтируют или закроют пакетами.

Отметим, что некоторые знаки и так были в пакетах. Теперь их сняли, и открылось, что и ул.Крейзера теперь односторонняя. Движение тут теперь имеет одно направление с параллельной ей улицей 6-я Бастионная. Следующая параллельная улица — Частника — тоже односторонняя, но в другом направлении.

Раньше ул.Крейзера была двухсторонней и разгружала и ул.Частника и ул.6-ю Бастионную. Теперь же маневра нет для пересечения этих весьма загруженных транспортом улиц.

А вопрос, кто же эти «третьи лица» которые установили новые знаки, так и остался без ответа.