Телеканал СТВ получил награду за просветительский проект «Защитники Отечества»

Отбор лауреатов в двух номинациях — лучший просветительский проект и лучший просветитель — проводил Экспертный совет премии, в состав которого вошли более 300 представителей из всех регионов России. Каждую поступившую заявку оценивали пять независимых экспертов.

«Мы понимаем, что зачастую региональному проекту, региональному просветителю трудно пробиться на федеральном уровне, где-то из-за масштаба своей работы, в силу ряда причин. Хотя при этом на уровне региона деятельность этих людей может быть крайне важна», — объяснил генеральный директор просветительской организации Максим Древаль агентству ТАСС.

Лучшим региональным просветительским проектом Севастополя признан документальный цикл «Защитники Отечества». Его создает Севастопольская телерадиокомпания (СТВ) совместно со студией «ТВОЙproДАction». Как сообщает сайт телекомпании, в четырех десятках короткометражных фильмов — искренние монологи участников СВО без ведущего и постановки. Проект нацелен на аудиторию 16-50 лет и помогает формировать уважение к подвигу, патриотизм и нравственные ориентиры через живые, личные истории.

Обладателем награды как Лучший просветитель Севастополя стал Константин Самошин — ветеран СВО, лектор общества «Знание». Он провел более 150 встреч с молодежью, организует волонтерские акции, обучает школьников основам самообороны и военно-полевой подготовки.

Просветительская награда «Знание.Премия» Российского общества «Знание» учреждена для признания достижений российских деятелей, педагогов, лекторов, авторов, лидеров общественного мнения в области просвещения, популяризаторов науки, а также чтобы отметить просветительские проекты из разных областей и компании. В 2025 году проходит в пятый раз и впервые включает региональные награды.