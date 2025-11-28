Танцовщиков в Севастопольский театр оперы и балета наберут по конкурсу

Претендентов в труппу будут смотреть в Москве, поскольку предполагается, что среди желающих будут танцовщики со всех регионов России.

Уже известно, что конкурс пройдет в два этапа, первый из которых будет заочным. Для участия в нем претенденты должны прислать свое резюме, сведения о хореографическом образовании и профессиональном опыте, а также фото и видео с репетиций. Победителей первого этапа обещают объявить 14 января 2026 года. После этого состоится второй, очный этап, дату и время которого объявят дополнительно.

«Построится наше прекрасное здание в Севастополе, творческая жизнь в театре набирает обороты. Мы сделали ещё один очень большой шаг, ответственный для нас, волнительный, набираем наших первых артистов балетной труппы севастопольского театра. Мы ждём артистов, которые готовы к творческим экспериментам, которые будут готовы с нами вместе будущее севастопольского балета», — прокомментировала объявление конкурса художественный руководитель балета Севастопольского государственного театра оперы и балета Ксения Рыжкова.

В настоящее время балетная постановка театра «Грозовой перевал» номинирована на Российскую национальную премию «Золотая маска» 32-го конкурсного цикла (сезон 2024-2025 ) в категории «Современный балет».

Строительство здания Севастопольского театра оперы и балета обещают завершить в 2026 году.