ПСБ покажет севастопольцам картины известного крымского художника

ПСБ организовал выставку работ выдающегося крымского живописца Петра Столяренко, посвященную 100-летию со дня его рождения. До конца декабря картины будут экспонироваться в центральном офисе банка на проспекте Нахимова, 1.

Это совместный проект Севастопольского филиала ПСБ и Алексея Столяренко, художника и внука Петра Кузьмича. Экспозиция включила 19 работ, выполненных в различных жанрах.

«Полотна мастера преисполнены искренней и безграничной любовью к Крыму. Это сильное чувство читается в каждой работе Петра Столяренко. Красота и уникальность крымской природы переданы зрителю разнопланово, с использованием разных приемов живописи. Вдохновившись творчеством Петра Кузьмича, мы посчитали важным познакомить с его работами как можно больше жителей и гостей Севастополя. Так родилась идея организовать выставку картин в нашем центральном офисе и мы благодарны его внуку Алексею за поддержку этой инициативы», — рассказал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

«Приятно, когда бизнес нацелен не только на деловые задачи, но и на продвижение в обществе нематериальных ценностей культуры, искусства, науки. Я рад, что в рамках этого проекта картины Петра Столяренко смогут абсолютно бесплатно увидеть все желающие, почувствовать красоту и гармонию, наполнить себя светлым и добрым – именно в этом видел предназначение искусства мой дедушка», — отметил Алексей Столяренко.

Справка

Петр Кузьмич Столяренко (1925-2018) родился 13 июля 1925 года в селе Капканы, на восточном побережье Крыма. Учился в довоенное время в Феодосийской студии Константина Богаевского, а уже после окончании Великой Отечественной войны в студии при картинной галерее Айвазовского у Николая Барсамова.

С 1953 года — член Союза художников СССР. В 1972 году присвоено звание Заслуженного художника УССР, в 1985 году — звание Народного художника Украины.

С 1992 по 1998 год много работал во Франции, был постоянным участником выставок «Русского искусства» проводимых ARCOLE и Artus Associes, а так же аукционов Парижского аукционного дома Друо (Drouot).

Награжден золотой медалью «За вклад в мировую культуру» российским международным фондом «Культурное достояние».

Работы П.Столяренко находятся во многих музейных и частных собраниях в России и за рубежом.