Принят бюджет Севастополя на 2026 год

Депутаты Законодательного собрания 27 ноября во втором чтении проголосовали за принятие бюджета Севастополя на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

В первом чтении бюджет был принят 18 ноября. За это время поправки поступили только от губернатора. С их учетом основные параметры бюджета 2026 года следующие: доходы — 78,4 млрд руб.; расходы — 82,3 млрд руб.; дефицит бюджета составит 3,9 млрд руб. Он будет покрываться за счет поступления доходов, а также остатков средств 2025 года.

Дополнительное финансирование будут выделено сельхозтоваропроизводителям (+8 млн руб), на поддержку в области информационных технологий (+35 млн руб), газификацию Казачьей бухты и Фиолента (+50 млн руб.), ремонт медоборудования (+100 млн руб.).

Относительно прошлого года объем доходов бюджета в следующем году увеличился на 876,5 миллионов рублей за счет налоговых и не налоговых поступлений от приватизации имущества и безвозмездных поступлений.