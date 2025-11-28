Посчитают запасы пиленгаса, калкана и осетровых в Азовском море

Сотрудники Азово‑Черноморского филиала ВНИРО (Керчь) с 28 ноября начинают зимнюю учетную траловую съемку. В ходе научного рейса ихтиологи соберут актуальные данные о состоянии запасов пиленгаса, камбалы‑калкан, осетровых рыб и других видов водных биоресурсов в акватории Азовского моря, сообщила пресс‑служба института.

Точный учет численности и распределения групп пиленгаса и калкана возможен только в холодное время года, когда температура воды ниже +12°C. В этот период из‑за снижения подвижности пиленгас становится доступным для тралового учета. Азовская камбала‑калкан завершает миграцию из прибрежных мелководных районов на зимовку в открытую, более глубокую часть моря.

На протяжении последних лет мониторинг популяций пиленгаса и камбалы‑калкан свидетельствует о росте промысловых запасов этих видов. Из‑за повышения солёности Азовского моря возникли благоприятные условия для их естественного воспроизводства и увеличения численности. Особое внимание исследователи уделят подсчету осетровых, запасы которых в последнее десятилетие постепенно восстанавливаются. Кроме этого, планируется контроль популяций черноморских креветок, мидий, рапаны и скафарок.

Результаты экспедиции будут использованы для обоснования рекомендованного объема добычи водных биологических ресурсов в Азовском море на ближайшие два года.