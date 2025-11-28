Мигранты по фиктивным документам получали право жить и работать

Бывший сотрудник полиции предстанет перед судом по обвинению в организации незаконной миграции на территории Севастополя.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего инспектора отдела по вопросам миграции ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и фиктивной постановке на учет иностранных гражданин по месту пребывания в Российской Федерации.

Следствием установлено, что с августа по октябрь 2024 года старший инспектор незаконно поставила на учет ряд граждан, в то время как представленные ими документы не давали права проживать и осуществлять трудовую деятельность на территории России. Сотрудница внесла фиктивные сведения в соответствующий учет, создав условия для незаконного пребывания мигрантов в Севастополе.

Обстоятельства преступления были выявлены Следкомом во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального УФСБ.

В ходе расследования уголовного дела выполнен значительный объем следственных действий. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.