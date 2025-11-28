Имя архитектора Адольфа Шеффере увековечили на здании Пассажа

Не случайно именно здесь, поскольку именно А.Шеффер разрабатывал архитектурный проект Пассажа. Здание рыночного комплекса было построено в 1964 году. Главному корпусу архитектор придал форму трехнефной базилики, центральный пролет которой перекрыт арочным сводом. Сам А.Шеффер очень трепетно относился к этому своему творению, лично следил за ходом строительства.

Что касается эскиза таблички, то его создал сын архитектора Борис Шеффер. Проект был рассмотрен и одобрен на заседании архитектурно-художественного совета.

К числу самых известных проектов А.Шеффера в Севастополе, помимо Пассажа, относят корпус Морского гидрофизического института, восстановление Дворца пионеров, комплексы жилых зданий на Корабельной стороне, комплекс сооружений океанариума ВМФ в бухте Казачьей, жилой микрорайон Фадеева-Щитовая на 440 квартир для моряков ЧФ, здание Дома Москвы на пл. Нахимова, Он также является автором архитектурного проекта обелиска «Штык и парус» на мысе Хрустальном.