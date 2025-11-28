Глава Сакского района подозревается в получении взятки

Глава Сакского района Республики Крым Вячеслав Хаджиев подозревается в получении взятки в размере двух млн рублей. В настоящее время продолжается работа правоохранительных органов, информация уточняется, сообщил ТАСС представитель оперативных служб.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что В.Хаджиев задержан.

«Оперативные мероприятия, связанные с одним из местных чиновников, проводятся в Сакском районе Крыма», — ответил собеседник на вопрос о том, действительно ли задержан В.Хаджиев.

Предварительно, речь идет о мероприятиях, связанных с возможным получением взятки. Информация уточняется.

Другой собеседник ТАСС в правоохранительной системе подтвердил информацию о размере взятки и уточнил, что речь может идти и о большей сумме.

Задержание В.Хаджиева и размер взятки подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Вчера правоохранительные органы задержали с поличным главу администрации Сакского района Владислава Хаджиева при получении взятки в размере 2 миллионов рублей. Коррупция — это предательство людей и государства. Подобным действиям нет и не может быть никакого оправдания. Вор и взяточник должен сидеть в тюрьме», — написал С.Аксенов в своем телеграм-канале.