Бывший и.о.замгубернатора Севастополя осужден на 9,5 года за взяточничество

Суд приговорил бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 120 млн рублей за вымогательство взятки и ее получение.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя о виновности подсудимых назначил Евгению Горлову наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 120 млн рублей и лишением права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 10 лет», — сообщили ТАСС в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

В региональном УФСБ отметили, что Е.Горлов неоднократно требовал от представителя частной ресурсоснабжающей организации денежные средства за общее покровительство. В том числе за то, чтобы подведомственные правительству Севастополя организации вовремя оплачивали услуги и погашали задолженности.

«В августе 2024 года через своего знакомого чиновник получил взятку в размере 6 млн рублей в салоне автомобиля на площади Нахимова, после чего был задержан сотрудниками УФСБ», — добавили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура просила для Е.Горлова 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в 60-кратном размере взятки — 360 млн рублей. Защита ссылалась на смягчающие обстоятельства, активное способствование расследованию уголовного дела, признание вины и явку с повинной.

Посредник — Максим Ларин признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в Прокуратуре Севастополя.

Приговоры не вступили в законную силу.