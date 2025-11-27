Ввели услугу для признания объектов аварийными и подлежащими сносу

Для принятия решений о комплексном развитии территории вводится новая услуга, касающаяся оценки фактического состояния объектов капитального строительства (за исключением многоквартирных жилых домов), территории, на которой расположен такой объект для признания его аварийным и подлежащим сносу

Соответствующие изменения в госпрограмму развития земельных и имущественных отношений одобрены правительством Севастополя 27 ноября на заседании правительства. Изменения обусловлены необходимостью приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью бюджета Севастополя на 2025 и плановый период 2026 -2027 годов, а также включения нового мероприятия в программу.

Как сообщила директор департамента имущественных и земельных отношений Галина Попова, бюджетные ассигнования перераспределяются за счет экономии, с целью оценки объектов имущественной казны, вымороченного имущества, а также изъятия земельных участков для госнужд.