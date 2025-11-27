Восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненным срокам

«Суд постановил признать подсудимых виновными и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — огласил судья, уточнив, что первые годы они проведут в тюрьме. О таком же сроке наказания просил в прениях сторон прокурор.

Сторона защиты намерена обжаловать приговор. Об этом сообщил журналистам адвокат одного из подсудимых после оглашения приговора.

Также суд взыскал с восьмерых фигурантов дела 7 млрд рублей в пользу пострадавших из-за теракта компаний и физлиц, сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.

«Будем обжаловать. Нам фактически не дали возможности доказать невиновность», — считает адвокат.

О деле

Дело о теракте на Крымском мосту 8 октября 2022 года слушалось в закрытом режиме.

В суде установлено, что первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для теракта на Крымском мосту в 2022 году создали организованную преступную группу, в состав которой вошли обвиняемые и другие лица. Малюк вместе с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывчатки, замаскированной под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из порта Одессы через Болгарию в Грузию, а затем и Республику Армения и на Крымский мост на грузовике под управлением мужчины, который об их планах не знал.

8 октября 2022 года при проезде грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле, проезжавшем рядом с грузовиком.

О подсудимых

На скамье подсудимых Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. В их отношении было возбуждено дело по статьям «Террористический акт», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Кроме того, Р.Соломко и А.Терчаняну предъявлено обвинение в контрабанде взрывных устройств.