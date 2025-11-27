В Севастополе два новых очага бешенства

На Корабельной стороне и в селе Орловка госветслужба зафиксировала два случая бешенства у домашних котов.

«По результатам исследований в обоих случаях подтвержден диагноз «бешенство». В соответствии с требованиями ветеринарных правил, на часть территории Нахимовского района наложены ограничения — карантин. Проводятся все необходимые мероприятия по недопущению распространения заболевания, в том числе клинический осмотр и вакцинация животных на близлежащих улицах»,— сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Информацию о людях, которые контактировали с зараженными котами, направили в городской департамент здравоохранения и в территориальное управление Роспотребнадзора.

В конце октября двухмесячный карантин ввели в Терновском муниципальном округе Севастополя из-за выявления случая заболевания бешенством дикой куницы в селе Родное.

В Азово-Черноморском межрегиональном управлении службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору фиксируют рост числа случаев заболевания бешенством диких и домашних животных на Крымском полуострове. 26 ноября выявлен случай бешенства лисы в с.Щербаково Красногвардейского района, собаки — в с.Фурмановка Бахчисарайского района. Днем ранее — кошки в пгт. Приморский муниципального округа Феодосия, лисы — в с.Славянка Джанкойского района,