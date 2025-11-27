Шпионил и готовил теракт в Артбухте

Установлено, что сторонник украинской националистической идеологии уроженец Винницкой области УССР по собственной инициативе собирал сведения о военных объектах Министерства обороны России и последствиях ракетных обстрелов ВСУ в регионе для размещения на различных проукраинских интернет-ресурсах.

С целью устрашения населения мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота в Севастополе. Он изучил инструкцию, приобрел необходимые компоненты и собрал радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного действия на основе смесевого взрывчатого вещества.

В ходе обыска по месту проживания мужчины указанное СВУ изъято. Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное хранение взрывных устройств» и «Приготовление к совершению террористического акта».

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии с санкциями вменяемых статей подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.