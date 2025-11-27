Сэкономленные средства пойдут на проведение праздников

Решение об этом принято 27 ноября на заседании городского правительства.

Речь идет о перераспределении средств межбюджетного трансферта, предоставленных в бюджет Севастополя, между Управлением туризма г.Севастополя и городским департаментом культуры.

Как пояснила заместитель директора департамента – начальник управления бюджетной политики департамента финансов Ирина Исаенко, поскольку Севастополя в этом году не участвовал в профильной выставке в сфере туризма, возникла экономия запланированных ранее средств. Теперь их решено использовать на проведение праздников по случаю Дня Героев Отечества, а также цикла новогодних мероприятий.