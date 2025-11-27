Похоронное агентство активно сотрудничало с моргом

В Севастополе уже второму похоронному агентству назначен штраф в размере 500 тысяч рублей за взятки в его интересах.

Прокуратурой Ленинского района установлено, что с сентября 2023 по май 2024 года сотрудница похоронного агентства передала лицу, которое на тот момент являлось заведующим патологоанатомическим отделением ГБУЗС «Городская больница №5», взятки на общую сумму свыше 180 тысяч рублей. Деньги передавались через санитара и были стимулом ускоренной подготовки и выдачи тел усопших, а также навязывания родственникам сопутствующего комплекса ритуальных услуг.

Прокурор района возбудил в отношении похоронного агентства, в интересах которого действовала взяткодатель, дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Рассмотрев материалы дела, мировой судья Ленинского судебного района Севастополя оштрафовал фирму на 500 тысяч рублей.

Ранее аналогичный штраф в таком же размере назначен еще одному похоронному агентству, директор которого также давал взятки за быструю выдачу тел усопших.