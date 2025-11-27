Не сдавшие госэкзамены девятиклассники смогут бесплатно получить рабочие профессии

Госдума 19 ноября во втором и третьем чтениях приняла законопроект, согласно которому выпускники девятых классов, не прошедшие государственную итоговую аттестацию (ГИА) или получившие на ней неудовлетворительные результаты, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение.

Согласно документу, школьникам, получившим на ГИА по окончании 9 класса неудовлетворительные оценки, предоставляется право бесплатно пройти обучение по программам профессиональной подготовки по специальностям рабочего и должностям служащего. Регионы при этом получают право предоставлять господдержку такого обучения. Выпускники приобретут не только реальные навыки, но и получат возможность гарантированного трудоустройства.

По итогам освоения основных образовательных школьных программ учащийся может пройти государственную итоговую аттестацию и получить не только аттестат, но и документ о квалификации.

Законопроект внесен в целях популяризации рабочих профессий и обеспечения расширения возможностей их бесплатного получения. Он вступит в силу с 1 января 2026 года.