Коммунальные тарифы поднимут в январе и октябре

Правительство РФ утвердило значения индексации платы за коммунальные услуги на 2026 год.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Тарифы повысятся дважды: с 1 января — на 1,7% по всей стране, а с 1 октября — от 9,2% до 22% — в зависимости от региона.

В Севастополе октябрьское повышение не должно превысить 13,8%. А с учетом январского — получится, что в 2026 году коммунальные тарифы вырастут примерно на 16%.

Для сравнения: максимальное повышение в октябре ожидает жителей Ставропольского края (+22%), Республики Дагестан (+19,7%). Минимальное (+8%) — предусмотрено для Республики Хакасия и Чукотского автономного округа.