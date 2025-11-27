Кладофора в рационе кур поможет бороться с дефицитом йода у людей

Как выяснили ученые Института биологии южных морей им.Ковалевского РАН, Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма и Ростовского государственного медицинского университета, использование такой биодобавки в рационе кур-бройлеров могло бы существенно помочь в борьбе с дефицитом йода у людей.

Как оказалось, кормовые добавки из кладофоры улучшают рост и состояние иммунной системы птицы, повышают концентрацию йода в ее мясе.

Ученые взяли за основу добавки кладофору потому, что она широко распространена в пресных, соленых и гиперсоленых водоемах и накапливает значительное количество йода при росте. Для проведения исследований водоросль собрали в гиперсоленом озере Ярылгач, расположенном в западном Крыму. Ее высушили и измельчили, после чего спрессовали в гранулы диаметром 4 мм и добавляли в основной рацион (комбикорм) 30 цыплят-бройлеров. Еще 30 птиц вошли в контрольную группу — они получали питание без добавки.

Спустя 35 дней эксперимента, птицы, получавшие кладофору, весили почти на 14% больше, чем бройлеры из контрольной группы. Кроме того, анализы крови показали, что у птиц на добавке увеличилось количество эритроцитов, отвечающих за снабжение органов и тканей кислородом, а также улучшился иммунитет. Количество лимфоцитов — основных клеток иммунной системы — выросло на 69%, а число нейтрофилов, отвечающих за воспаление, уменьшилось вдвое.

Также было установлено, что мясо бройлеров, получающих добавку из водорослей, содержит в четыре раза больше йода, чем тех, что питаются обычным кормом. На этом основании они утверждают, что добавка способна помочь предотвратить дефицит йода у населения России и повысить эффективность птицеводства.

Научная статья с результатами исследований, поддержанных грантом Российского научного фонда, была опубликована в «Аграрном научном журнале». В статье, в частности, утверждается, что цыплята-бройлеры, выращиваемые в условиях птицефабрик, часто испытывают стресс, который приводит к снижению их иммунитета, замедлению роста и ухудшению качества мяса. Именно для преодоления этой проблемы нужны натуральные кормовые добавки, улучшающие состояние выращиваемой птицы. Последнее могло бы помочь устранить йододефицит у потребляющих курятину людей.

Расчеты также показали, что выращивать цыплят-бройлеров с использованием предложенной добавки на 8% экономически выгоднее, чем птиц на обычном комбикорме.

«Кормовая добавка на основе кладофоры, с одной стороны, поможет птицеводческим предприятиям быстрее выращивать здоровых птиц и тем самым повысить свою эффективность. С другой стороны, она может стать доступным и эффективным способом борьбы с дефицитом йода, который отмечается в разной степени примерно у 70% жителей России. Учитывая большие запасы кладофоры в соленых водоемах нашей страны, у предложенной добавки есть все шансы на широкое практическое применение, чтобы внести существенный вклад не только в развитие животноводства, но и в укрепление здоровья граждан страны», — прокомментировал участник проекта Николай Шадрин, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем ИнБЮМа.

«В дальнейшем мы планируем разработать комбинированные и еще более эффективные добавки, используя и другие биологические ресурсы наших водоемов, в частности рачков гаммарусов. Думаем также и о создании стимуляторов роста растений из водоросли кладофоры, годовая продукция которой только в гиперсоленом заливе Сиваш составляет 15 миллионов тонн», — добавила руководитель проекта РНФ, Елена Ануфриева, доктор биологических наук, руководитель лаборатории экстремальных экосистем ИнБЮМа.