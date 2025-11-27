Картины музея Крошицкого возвращают домой

О тонкостях процесса «Севастопольской газете» рассказала заместитель директора музея Людмила Смирнова. Она подтвердила начавшееся возвращение художественной коллекции в основное здание музея и, в первую очередь, постаралась развеять опасения севастопольцев о невозврате какой-то части картин.

— Людмила Константиновна, коллекция возвращается в полном объеме?

— Могу заверить в этом всех переживающих за судьбу коллекции. Дело в том, что в нашем музее фондовым отделом образцово налажен учет. Так что волноваться, что какие-то работы где-то затеряются или уйдут «налево», не стоит. За время, пока коллекция была вне дома, она даже пополнилась работами членов творческого объединения Южнорусских художников, которые подарили нам свои работы, прошедшие экспертно-фондовую закупочную комиссию.

— Вероятно, такой переезд — дело непростое?

— Разумеется! Только представьте, что значит перевезти и расставить 12 тысяч экспонатов! Каждый «шаг» произведений сопровождает наш сотрудник. Все работы перед переездом осматривает главный хранитель и реставратор. И когда картины прибывают на место, их опять осматривает реставратор. Только после того, как полотна отстоялись в упаковке, их раскантовывают и снова оставляют для акклиматизации. С учетом того, что по каждой известно ее место размещения. Все экспонаты нужно распределить по местам так, чтобы их можно было найти в любое время, только после этого начнется процесс построения экспозиции.

— А творчество севастопольских художников где разместится?

— Нам бы хотелось показать его в нашем парадном нижнем зале, но это, вероятнее всего, в первое время не получится. Причина — необходимость продемонстрировать творчество целого ряда художников в выставочном варианте. Кроме того, на первом этаже планируется отдельный кабинет основателя музея Михаила Крошицкого, с рассказом о его подвиге. На месте прежних небольших служебных помещений теперь разместится творческая мастерская, где будут проходить занятия с детьми.

— Что же будет на четвертом этаже?

— Он будет административным, туда «уйдут» рабочие кабинеты музейных служб.

— Когда же музей откроется для посетителей?

— Точная дата открытия музея будет определена после завершения всех подготовительных мероприятий и полной готовности экспозиции к приему посетителей. Надо понимать, что экспозиция строится по историко-хронологическому принципу. К тому же, надо многое учесть и предусмотреть. Мы должны учесть живописные особенности каждой работы, разницу в форматах. То есть, нам предстоит полностью выстроить экспозицию.

Будет новый этикетаж, который тоже требует тщательной работы. Каждый зал у будет дополнен информативным киоском, где можно будет прочесть сведения о художниках и о картинах: каталожные данные, информация об открытиях научных сотрудников, что позволит понять, чем занимаются музейные работники. Все вместе сложится в электронный каталог.