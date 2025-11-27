Для бывшего замгубернатора Севастополя просят 12 лет колонии

Гособвинение просит Ленинский районный суд Севастополя приговорить к 12 годам колонии строгого режима бывшего чиновника Евгения Горлова по уголовному делу о получении шести млн рублей взятки, которую он требовал у представителя компании «Севастопольгаз» (позже передана в госсобственность региона).

Как уточнил ТАСС адвокат экс-чиновника Александр Карабанов, защита просит учесть активное способствование фигуранта расследованию дела, его признание вины и явку с повинной.

«Прокурор в ходе прений сторон в Севастополе попросил для моего подзащитного 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также назначить Горлову штраф в размере 360 млн рублей. Защита в свою очередь просит учесть при вынесении наказания смягчающие обстоятельства, активное способствование расследованию уголовного дела, признание вины и явку с повинной», — сказал защитник.

Также адвокат попросил суд выделить в отдельное производство гражданский иск о взыскании имущества Горлова. Защита настаивает, что ущерб по делу отсутствует, а сам Горлов своими действиями якобы не причинил вред интересам службы или гражданам.

Ранее сообщалось, что в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа и других имущественных взысканий по уголовному делу наложен обеспечительный арест в том числе на недвижимость сестры Е.Горлова, автомобиль Hummer и активы его матери, среди которых земельные участки и жилые дома в Ростовской области и Алуште. Общая сумма арестованного составляет около 52,7 млн рублей. Обеспечительные меры приняты по указанию Генпрокуратуры РФ, которая осуществляет контроль за расследованием дела в отношении экс-чиновника, говорится в материалах.

Суть обвинений

Уголовное дело было возбуждено 25 августа 2024 года Главным следственным управлением Следственного комитета РФ. Согласно материалам дела, еще в конце 2023 года чиновник на систематической основе решил получать «прибавку» к зарплате от представителя ПАО «Севастопольгаз» и ООО «Цифровые технологии» за общее покровительство. По версии следствия, Горлов потребовал от бизнесмена отдавать ему через своего знакомого Ларина с декабря 2023 года каждый месяц 1 млн рублей за способствование обеспечению своевременной оплаты и погашения задолженности по договорам, заключенным с подведомственными учреждениями, а также за общее покровительство по службе. Позже, считает следствие, Е.Горлов потребовал от потерпевшего передать ему за полгода взятку в размере шести млн рублей.

В начале августа мужчина обратился в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Сначала был задержан Ларин, которому передали 6 млн рублей для Горлова. Дальнейшие действия Ларина осуществлялись под контролем сотрудников правоохранительных органов. В момент получения денег теперь уже бывший чиновник был задержан, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а Ларину вменяется посредничество во взяточничестве. Они оба полностью признали вину.

Ранее в ходе предварительного расследования стало известно, что Ларин проходил службу в СБУ и был объявлен на Украине в розыск за государственную измену. Кроме того, в материалах уголовного дела говорится, что заявивший о вымогательстве взятки со стороны Горлова председатель совета директоров ПАО «Севастопольгаз» Эдуард Третьяк более 10 лет назад, будучи офицером внутренних дел Украины, познакомился с Лариным, когда тот проходил службу в управлении СБУ по Севастополю. После проведения референдума в 2014 году Ларин перешел на службу в российские правоохранительные органы, а в 2020 году вышел на пенсию, осуществляя до своего задержания трудовую деятельность в строительной организации, заключавшей с властями Севастополя государственные контракты на проведение строительно-монтажных работ, говорится в документах.

Е.Горлов занимал должность исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя с 10 января 2023 года по 5 августа 2024-го. Он курировал сферы ЖКХ и природопользования. 6 августа 2024 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что чиновник уволен.