Депутат раскритиковал способ назначения замов губернатора

При этом он сослался на часто употребляемое сейчас выражение «команда губернатора».

— Имеет ли этот тезис отношение к команде его заместителей? Вообще, сколько у него заместителей? Лично я насчитал десять. Хотя помню времена, когда было четыре заместителя, и с объемом работы они справлялись. Сколько, с точки зрения губернатора, нужно заместителей? Почему среди этой десятки нет ни одного севастопольца? Оскудела севастопольская земля на руководящие кадры? Хотя в свое время ее воспитанники работали и в Москве, и в Киеве, и в области. Каким образом в команду — пользуясь этим термином — попадают, садятся на должность и руководят целыми отраслями люди, ни дня не проработавшие по специальности и не знающие специфики этих отраслей. Так называемые, протекционисты? Хотя раньше это называлось простым словом «по блату». Зачем они нужны и есть ли способ от таких кадров изначально избавляться? — обратился к присутствующим В.Пархоменко.

Он также задался вопросом, существуют ли механизмы проверки кандидатов на высокие должности в части их честности и порядочности.

— Вчера нам в пику, когда мы рассматривали кандидатуры, сообщили, что одному из бывших замов прокуратура предлагает «впаять» 12 лет тюрьмы и конфисковать у него имущество на сумму 360 миллионов. Не знал я, что работал с олигархом местного масштаба. Я уже не говорю про позорную историю с губернатором Севастополя, который сидит не в российской, а в английской тюрьме, — суть от этого не меняется, — продолжил разнос В.Пархоменко.

Депутат сослался на высказывание одного своего мудрого начальника, что, согласовав должность, согласовавший принимает на себя часть ответственности.

— Я так к этому и отношусь. Поэтому я бы хотел понимать всю эту структуру, понимать степень ответственности тех товарищей, за которых предстоит голосовать, — ответственности перед городом и теми вопросами, которые на них возложены. Я хотел бы быть уверенным, что мы действительно формируем опытную команду профессионалов, которые послужат городу-герою, — завершил свое выступление В.Пархоменко.

Первая четверка утверждена

На заседании 27 ноября Законодательному собранию предстояло утвердить на должности заместителей губернатора Севастополя Максима Жукалова (отвечает за градостроительство, развитие территорий, архитектурный облик города и наружную рекламу), Марию Литовко (представляет Севастополь на федеральных площадках и будет курировать межрегиональные связи и развитие сферы туризма), Игоря Михеева (культура, образованиа, спорт), Светлану Пирогову (организация деятельности губернатора и правительства Севастополя, взаимодействие с заксобранием, представление интересов правительства в суде).

Все персоналии получили одобрение депутатского корпуса.