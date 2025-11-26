Спектакль «Ханума» восстановили по-новому

Как пояснил художественный руководитель театра Григорий Лифанов, «Хануму» поставили по многочисленным просьбам севастопольцев, которые хорошо помнят прежнюю постановку.

Изначально режиссер хотел придать спектаклю некое новое дыхание и новые интонации. Но, когда начались репетиции, выяснилось, прежний актерский состав настолько вжился в образы, что ломать общую канву нет никакого резона. Зато поменялся молодежный состав, и уже молодые актеры стали той самой новой творческой струей. Они искренне радуются текстам и откровенно творчески хулиганят на сцене. Приметами обновления стали также костюмы, декорации и весь видеоряд.

— Это уже совсем другой спектакль, более яркий, богатый, красивый. Что касается актерских работ, думаю, это будет зрительский восторг, поскольку каждая из ролей — очень индивидуальна и уникальна. Я и сам уже хохочу! — признался Г.Лифанов.

Он объяснил новую постановку этого спектакля велением времени, которое просит отвлечения от происходящего вокруг.

— Потому что иногда нужно ходить в театр не только для того, чтобы думать, сострадать и воспринимать какие-то драматические и трагические события. Иногда стоит просто развлечься и отвлечься, — улыбнулся Г.Лифанов.

Роль Ханумы в спектакле исполняет заслуженная артистка Севастополя Ирина Демидкина.

— Я с радостью возвращаюсь к этой роли. Спектакль всегда очень тепло принимался зрителями. Мне действительно часто говорили, что хорошо было бы вернуть «Хануму» на нашу сцену. Новая постановка наполнена песнями, танцами, южным колоритом. Меня также радует мой новый костюм. Не буду говорить, сколько он весит со всеми украшениями. И это не все новшества. В постановку введены новые персонажи, что станет сюрпризом для зрителей. Надеюсь, что запрос севастопольцев мы оправдаем, — сказала И.Демидкина.

В спектакле также занят заслуженный артист Севастополя Анатолий Бобер.

— Мой герой, как и прежде, князь Вано Пантиашвили — титулованный, но обедневший, все проигравший и прокутивший, а теперь ищущий финансовую опору в жизни. На этом пути с ним происходят разные коллизии, но в итоге всё заканчивается хорошо. Наша задача — создать хорошее настроение, дабы на несколько часов забыть о происходящем в мире. Вчера у нас закончились репетиции на фонтанирующей ноте добра и любви. На этом подъеме нам и хочется радовать людей, — поделился А.Бобер.

Роль племянника Вано Пантиашвили, учителя пения Котэ в спектакле играет молодой артист Петр Харченко, который сразу признался, что в его роду есть грузинский след. И хотя пикантные закрученные вверх усики ему явно приклеили гримеры, густые черные брови оказались родными, только распушенными.

— Мне не было уж слишком сложно вживаться в роль, поскольку я вырос на советских фильмах, а в них, например, в «Кавказской пленнице», кавказского акцента очень много. Как только начали репетировать, наши старшие мастера нас просто втянули в энергетику и пластику спектакля. Сами того не желая, последние два дня мы уже повсюду разговариваем с характерным кавказским акцентом, иначе говорить уже даже дома не получается, — усмехнулся П.Харченко.

На вопрос о хулиганстве на сцене, он ответил, что актерское эго требует чего-то нового до такой степени, что порой режиссер останавливает молодых артистов окриком: «Так, это уже перебор! Возвращаемся к прежнему! А вот это... оставьте!».

— Хулиганство присутствует, но в грузинских границах, — засмеялся П.Харченко.

Премьера восстановленного спектакля «Ханума» состоится 27 ноября, начало в 18.30.