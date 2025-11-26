Рыбаки в Азовском и Черном морях продолжат вести бумажные рыболовные журналы

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому до 1 января 2027 года продлевается особый порядок ведения бумажного рыболовного журнала для судов, работающих в Азовском и Черном морях.

Особый порядок предусмотрен из-за отсутствия всех видов связи ввиду воздействия средств радиоэлектронной борьбы в акваториях этих морей (в том числе в районах, прилегающих к Крымскому полуострову и к Северному Приазовью).

Новый закон продлевает порядок ведения журнала и в бумажном, и в электронном виде на один год — до 1 января 2027 года, сообщает ТАСС.