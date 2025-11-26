Построят еще один блок Таврической ТЭС

Третий блок построят на одной из крупнейших электростанций Республики Крым — Таврической ТЭС, что увеличит ее электрическую мощность до более 723 МВт.

«Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство блока № 3 одной из крупнейших электростанций Республики Крым. После введения в эксплуатацию нового блока ее установленная электрическая мощность составит более 723 МВт, что выведет ее на первое место в регионе. Установленная тепловая мощность, вырабатываемая для собственных нужд станции, составит около 21,5 Гкал/ч. Число часов использования установленной электрической мощности после расширения составит 6 552 в год. Застройщиком стала компания «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт».

Топливо для блока будет поступать по газопроводу из Краснодарского края.

Строительство будет вестись в два этапа: на первом — предусматривается ввод в эксплуатацию основного оборудования энергоблока станции №3 парогазового цикла (ПГУ), на втором — запланировано благоустройство ее территории.

Как отметил представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Андрей Булахтин, Таврическая ТЭС относится к особо опасным и технически сложным объектам: «Разработанная проектная документация и результаты инженерных изысканий учитывают сложные геологические и метеорологические условия площадки строительства».

Сейчас мощность электростанции порядка 470 МВт. Первый блок запущен в октябре 2018 года, второй — в марте 2019-го. Таврическую ТЭС и аналогичную электростанцию в Севастополе — Балаклавскую — также строило ООО «ВО «Технопромэкспорт».