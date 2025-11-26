Перевернувшимся катером управлял лже-капитан

Как выяснилось, мужчина, управлявший катером во время морской прогулки, закончившейся кораблекрушением, купил права на управление судном в интернете.

Капитан маломерного судна 25 мая 2025 года вывез гостей Балаклавы в сторону мыса Айя. Море в тот день было неспокойным. Примерно в 240 метрах от причала Золотого пляжа катер перевернулся. Все шесть пассажиров, включая одного подростка, оказались в воде.

Получивших ссадины и ушибы людей спас капитан другого судна, находившегося поблизости. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что капитан не только допустил эксплуатирование маломерного судна в условиях штормового предупреждения, но капитаном и не является. Документ, на основании которого он управлял судном, поддельный, приобретенный в интернете за 20 тысяч рублей.

Подсудимый признал себя виновным и в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и в приобретении и использовании заведомо поддельного официального документа. По совокупности преступлений, суд назначил лже-капитану наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 2 месяца.

Заявленные потерпевшими гражданские иски в общей сумме 3,2 миллиона рублей будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщила пресс-служба Балаклавского районного суда Севастополя.