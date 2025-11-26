Олимпийскую чемпионку увековечили в бронзе

У здания бассейна в Загородной балке установили памятник первой советской олимпийской чемпионке по плаванию.

Заслуженная мастер спорта Галина Прозуменщикова родилась и выросла в Севастополе в семье военно‑морского офицера и медицинской сестры — участницы Великой Отечественной войны. Г.Прозуменщикова — 15‑кратная чемпионка СССР, трехкратная чемпионка Европы, рекордсменка мира и Европы, олимпийская чемпионка 1964 года, серебряный призёр Олимпийских игр 1968 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 года. На Олимпийских играх в Токио в 1964 году она установила олимпийский рекорд на дистанции 200 метров брассом и стала первой советской пловчихой, поднявшейся на высшую ступень олимпийского пьедестала.

Г.Прозуменщикова награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов и медалью «За трудовое отличие». Она — лауреат премии 2003 года в номинации «За мужество и преданность спортивным идеалам».

Открытие скульптуры приурочили к 77‑летию со дня рождения спортсменки. Автор памятника — севастопольский скульптор Игорь Егунов.

На церемонии открытия присутствовали дочь Г.Прозуменщиковой Ирина Степанова-Бергалло, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, депутат Госдумы Татьяна Лобач, севастопольские чемпионы‑паралимпийцы и ведущие спортсмены города.

«Я очень рада, что городу вернули имя моей мамы, вернули его гордость и славу. К счастью, и бассейн назвали именем моей мамы, и эту прекрасную скульптуру установили», — прокомментировала великой спортсменки «Севастопольской газете».

На вопрос, почему на церемонии не присутствует ее сын, И.Степанова-Бергалло ответила, что сейчас он служит в армии.

«Но он, безусловно, счастлив и горд сегодняшним событием», — добавила наша собеседница.