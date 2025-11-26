Нужно перевыпустить вашу «Пушкинскую карту»

С 1 января банком-оператором программы, которая дает возможность молодым людям покупать билеты в театры и музеи за счет государства, будет другой банк.

Как сообщили в Минкульте РФ, для сохранения доступа к программе «Пушкинская карта» нужно подать заявление на перевыпуск виртуальной карты в банк ВТБ до 28 декабря включительно. Сделать это можно в приложении «Госуслуги Культура», приложении или интернет-банке Почта Банка, а также банка ВТБ.

В течение трех последних дней 2025 года (29-31 декабря) подача заявления будет недоступна из-за технологических работ по смене банка-оператора.

Пластиковую карту ВТБ можно получить в офисах банка с 12 января. Ранее выпущенные карты Почта Банка действуют до 31 декабря.

Обладателями Пушкинской карты с 2021 года стали почти 83% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. С начала старта программы по всей стране было продано более 98 млн билетов на сумму свыше 48,3 млрд рублей, уточнили в Министерстве культуры России.

В 2025-м и 2026 году лимит «Пушкинской карты» — пять тысяч рублей, из них две тысячи можно потратить на кино. Лимиты за предыдущий и наступивший год не суммируются. Карту пополняет только государство. Перевести на нее деньги с других карт или пополнить через банкомат нельзя.