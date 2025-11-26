Не знал, что над Крымом летать нельзя

Житель Новосибирска решил посмотреть на свою землю в Ялте с высоты птичьего полета. Бдительные граждане заподозрили, что он собирает разведданные.

В ходе мониторинга интернета полицейские выявили публикацию о движении беспилотного летательного вблизи режимного объекта. На месте происшествия сотрудники ялтинской патрульно-постовой службы выявили 37-летнего жителя Новосибирска. Мужчина пояснил, что приобрел в Ялте земельный участок и для того, чтобы детально осмотреть территорию и оценить возможности для строительства, он запустил квадрокоптер. О действующем запрете на запуск беспилотных летательных аппаратов в Крыму он не знал.

В отношении правонарушителя был составили административный материал за «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Полиция напоминает: владельцам квадрокоптеров следует быть осведомленными о действующих правилах и ограничениях, чтобы избежать неприятных последствий.

В Севастополе действует аналогичный запрет.