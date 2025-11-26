Мальчик ошпарился в бассейне

Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку по факту травмирования малолетнего ребенка в бассейне.

Установлено, что пятилетний мальчик посещал детский бассейн на ул.Токарева в Севастополе. На занятии 14 ноября он обжегся горячей водой в душевой и получил ожоги 1 и 2 степени. Мальчик проходил лечение в медучреждениях Севастополя и Симферополя. В настоящее время он выписан на домашнее лечение.

Прокуратура даст оценку исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства и соблюдению требований о качестве и безопасности предоставления услуг.

Одновременно с прокуратурой проверку ведет Следком. Следователи следственного отдела по Ленинскому району Севастополя устанавливают обстоятельства происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. В рамках проверки в целом будет дана оценка деятельности учреждения по соблюдению всех мер безопасности.