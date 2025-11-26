Дожить до 240 лет предлагают при помощи акупунктуры

Это третья книга серии. До этого автор выпустил атлас точек акупунктуры по частям тела. По его словам, комплект из всех его книг составит полную энциклопедия по этому направлению медицины.

На встречу с В. Охрименко — врачом высшей категории — пришли студенты первого курса Медицинского колледжа имени Жени Дерюгиной. Автор начал выступление перед молодыми людьми с вопроса: «Кто хочет дожить до 240 лет?!» Заговорил он об этом не случайно. Согласно философским принципам конфуцианства и даосизма, здоровье человека зависит от равновесия Ци — жизненной энергии, которая течёт по проводящим путям в теле человека.

— В моей новой книге собрана рецептура, которая сложилась за две тысячи лет. Две тысячи лет, помноженные на миллионы китайцев, через которых эта методика прошла. Первоначально этот метод пришел к нам из Индии и Тибета. В Россию он попал благодаря калмыкам, ненцам и другим малым народам, населявшим ее обширную территорию. Это экстраполированная, распространенная в наших северных широтах методика. Так сказать, накопленный опыт русских предков, — просвещал удивлял студентов рефлексотерапевт.

Доктор, чья терапевтическая практика длится уже более полувека, уверен, что с помощью акупунктуры можно вылечить или облегчить состояние больных с разными нозологиями. По его словам, таким методом издревле лечили различные травмы, бесплодие, венерические заболевания, а в настоящее время — болезнь Паркинсона, онкологию, диабет.

— У меня четыре пациента, у которых наступила ремиссия при онкологии. Самая молодая — 1993 года рождения.

В.Охрименко сожалеет, что интерес к акупунктуре в современном мире падает, и мечтает, чтобы наука о точках долголетия не канула в лету, а вновь стала популярной.

На встрече со студентами врач разыграл четыре свои новые книги, уповая на то, что это поможет молодым людям выбрать рефлексотерапию или реабилитологию в качестве профессии. Все, кто заинтересован в более глубоком изучении акупунктуры, могут ознакомиться с книгами автора в библиотеках Севастополя.

Традиционная и альтернативная

В Китае акупунктура считается частью традиционной медицины и рассматривается как способ восстановления внутреннего равновесия и жизненной энергии. В западной медицине иглоукалывание применяется для стимуляции нервных окончаний, мышц и соединительной ткани. Акупунктура иногда используется как дополнительный метод для смягчения симптомов в рамках мультидисциплинарного подхода, но при этом не входит в международные стандарты реабилитации.

Несмотря на то что исследования на животных и людях показали: иглоукалывание может влиять на работу нервной системы, а также оказывать прямое воздействие на ткани в местах введения игл, считается, что оно оказывает неспецифическое воздействие на пациентов — то есть может быть связано с верой пациента в опыт врача и эффективность лечения (плацебо). Окончательно доказать или опровергнуть эффективность акупунктуры при различных состояниях по‑прежнему не удаётся. До сих пор эта задача остаётся нерешённой.