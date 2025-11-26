Будут сотрудничать в области биотрибологии

Биотрибология — это наука о трении в процессах, сопровождающих трение в биотрибологических системах. Существуют естественные биотрибологические системы трения: к открытым можно отнести зубы, к закрытым — суставы.

На прошедшем недавно форуме трения в Пекине СевГУ представил ведущий научный сотрудник лаборатории «Биомеханика» Высшей технологической школы «Севастопольский приборостроительный институт» Александр Поляков.

Он принял участие в заседании Международного консультативного комитета, посвященного ежегодному отчету Государственной ключевой лаборатории трибологии Университета Циньхуа, представив постерный доклад об использовании искусственного интеллекта для долгосрочного предсказания износа эндопротезов суставов. В рамках форума также состоялись встречи с руководителем китайской лаборатории профессором Цзяньбинь Луо и академиком РАН Ириной Горячевой.

«Лаборатория «Биомеханика» СевГУ разрабатывает математические модели регенеративной реабилитации коленных и тазобедренных суставов, а китайские коллеги создали нанокапсулы для поддержания низкого коэффициента трения суставных поверхностей. Совмещение этих подходов позволит найти новые решения для лечения остеоартроза», — сообщила пресс-служба.

В результате, участниками форума был подписан двусторонний протокол, предусматривающий развитие научной кооперации между НИИ «Интеллектуальное приборостроение и робототехника» СевГУ с Государственной ключевой лабораторией трибологии Университета Циньхуа.

Также уже известно о планах ученых двух университетов подать совместную заявку на грант и опубликовать как минимум одну общую статью в серьезном научном журнале.