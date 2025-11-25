Ветераны СВО провели уроки мужества в Артеке

В международный детский центр «Артек» 24 ноября приехали ветераны специальной военной операции, участники программы «Севастополь — город героев» Артем Антонов, Дмитрий Скрипаченко и Рахматула Магомедалиев. На встрече с ними была сотня ребят из 13-й образовательной смены.

Гости рассказали ребятам о своей службе, участии в специальной военной операции, ответили на вопросы. Как оказалось, они всегда знали о легендарном детском лагере «Артек», но только сейчас у них появилась возможность увидеть этот прекрасный молодежный центр. Герои были рады общению с молодежью и неподдельным интересом артековцев к событиям, происходящим на линии боевого соприкосновения.

«Такие встречи важны, они помогают молодым людям лучше понимать, какими усилиями и подвигами пишется современная история нашей страны», — уверен Дмитрий Скрипаченко.

Ребят, в свою очередь, интересовало, насколько регулярно поступает на фронт гуманитарная помощь, которую они собирают. Поддерживают ли бойцов письма, которые они пишут. Спрашивали и о качествах, которыми должен обладать защитник Отечества и страшно ли на войне.

После доверительной беседы гости и дети посетили Мемориал Славы защитникам «Артека» и возложили цветы.

Аллея героев-артековцев была открыта 10 лет назад и насчитывала 12 бюстов воспитанников лагеря довоенного времени, героически погибших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня здесь 25 бюстов, среди которых семь Героев Советского Союза.

Региональная образовательная программа для участников и ветеранов специальной военной операции «Севастополь — город героев» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.