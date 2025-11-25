Вероятность обвалов наиболее высока на пляже «Васили»

Этот закрытый пляж в Балаклаве в настоящее время является самым опасным в регионе с точки зрения возможных обвалов горной породы, сообщили ТАСС в департаменте природных ресурсов и экологии Севастополя.

Береговая полоса на территории региона, по большей части, представляет собой каменистые или земляные обрывы, причем под ними зачастую есть пляжи, большинство из которых — неофициальные места отдыха. Неоднократно обвалы приводили к повреждению имущества и травмированию людей, в том числе — отдыхающих на пляжах. «Васили» является одним из ближайших к Балаклавской бухте, где ведется строительство крупной яхтенной марины. В начале 2022 года упавшие с обрыва валуны смяли торговые киоски, но обошлось без пострадавших — после этого пляж был официальные закрыт, но люди продолжали посещать его.

«[В ближайшем будущем] активность обвально-оползневых процессов ожидается на низком уровне в районе мыса Фиолент в Гагаринском районе, в районе пляжа «Васили» в Балаклавском районе. Обнаженная часть берегового склона в этих районах подвержена естественному выветриванию горных пород. Обломки горных пород нижнемеловых отложений продолжают оставаться в неустойчивом состоянии. Наибольшую угрозу в части обвалообразования представляет восточная часть берегового склона, прилегающая к пляжу «Васили», где зафиксировано несколько трещин отрыва крупных обломков горных пород», — говорится в ответе Севприроднадзора на запрос ТАСС.

На интенсивность разрушения пород, составляющих склоны побережья, влияет сумма факторов — в том числе интенсивные осадки, периодически фиксирующиеся в Севастополе, и, как сообщали в департаменте в прошлом году, активная деятельность человек, такая как вырубка деревьев или распашка склонов.

«Возможна сезонная активность — март–апрель — обвально-оползневых процессов малообъемными проявлениями в прибрежной зоне в ряде населенных пунктов: поселке Любимовка, поселке Орловка, поселке Кача и селе Андреевка (курортные поселки на севере региона — прим.ТАСС)», — добавили в департаменте.

Сотрудники госучреждения «Экоцентр» регулярно проводят обследования обвалоопасных участков, также специалисты реагируют на сообщения о потенциально опасных ситуациях от граждан и организаций. В целом, по данным Севприроднадзора, оползневая активность в Севастополе сейчас на низком уровне.