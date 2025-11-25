Вдоль улицы Лиговской устраивают тротуары

Работы по благоустройству пешеходной сети, ведущей к школе районе бухты Казачья, идут в соответствии с графиком, без отставаний.

Прокладка тротуаров на ул.Лиговской подходит к заключительному этапу: уже в ближайшие дни будет завершено соединение ключевых участков, включая подход к школе, а окончание всех работ запланировано на ближайшее время. Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, «объект демонстрирует высокую степень готовности — на сегодняшний день выполнено около 70% запланированных мероприятий».

Ранее на этом участке отсутствовала организованная пешеходная зона — люди передвигались по грунтовым тропинкам. В рамках проекта создано логически завершенное пешеходное сообщение протяженностью около 500 метров, включая как реконструкцию существующих, так и устройство новых участков. Также на объекте будет проведено озеленение.

«Сегодня мы физически подошли к школе — это важный этап. В срок планируем завершить полностью», — сообщил руководитель проекта компании «Дорожник» Сергей Новиков.

На объекте работают семь человек и задействованы четыре единицы техники.