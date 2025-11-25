Собиравшие деньги на Крымский мост мошенники получили по шесть лет колонии

Три участника финансовой пирамиды, собиравших средства якобы на строительство Крымского моста, приговорены к шести годам колонии общего режима каждый, сообщили в пресс-службе Ворошиловского районного суда города Волгограда.

Суд установил, что в 2014-2019 годах участники финансовой пирамиды Светлана М., Александр Ф. и Сергей З. совместно с организатором привлекали средства для последующих финансовых операций. Выплаты процентов преподносились вкладчикам, как результат инвестиций в развитие Республики Крым, в частности в строительство коттеджных поселков и Крымского моста, в то время как весь финансовый поток осуществлялся за счет средств новых вкладчиков.

«[Участникам организованной группы] назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима на срок 6 лет каждому», — цитирует сообщение пресс-службы суда ТАСС.

Фигуранты признаны виновными в совершении мошенничества. От действий финансовой пирамиды пострадали 707 человек, а общая сумма нанесенного ущерба составила более 326 миллионов рублей. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании компенсаций.

Подсудимые вину в содеянном не признали. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.