Погасили маркированный конверт в честь Луначарского

Для этого был изготовлен специальный почтовый штемпель, на котором указана дата — 25 ноября 2025 года. Этим штемпелем ставят оттиск, далее каждый конверт подписывается участниками церемонии. Тираж маркированного конверта — 500 тысяч экземпляров. Продукция, погашенная в этот день, приобретает дополнительную филателистическую ценность и пользуется большим спросом среди коллекционеров, присутствовавших на церемонии.

В торжественной церемонии приняли участие: начальник структурного подразделения «Севастопольский почтамт» ФГУП «Почта Крыма» Людмила Глущенко, директор Севастопольского театра им.Луначарского Инна Конохова, художественный руководитель театра Григорий Лифанов.

Всем желающим была предоставлена возможность там же приобрести конверт с оттиском почтового штемпеля. Также коллекционеры могли в тот же день купить конверт в Центральном отделении связи Севастополя на Большой Морской, 21.

— Этот штемпель действует всего один день. Уже завтра он будет отправлен в Москву в акционерное общество «Марка», где на нем будут сделаны специальные насечки, после чего штемпель будет выведен из оборота, — пояснила Л.Глущенко.

В свою очередь И.Конохова заверила, что гашеный маркированный конверт займет достойное место в театральном музее.

А.Луначарский был первым наркомом просвещения Советской России. Он видел в культуре инструмент преобразования общества и воспитания нового человека.