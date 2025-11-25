Из мести хотел сжечь автомобили и торговый павильон

Оперативники отдела уголовного розыска во взаимодействии с сотрудниками Госавтоинспекции задержали заказчика умышленного поджога четырех автомобилей и торгового павильона — 44-летнего ранее не судимого местного жителя. Оперативная информация о подготовке преступления поступила от гражданина, которому злоумышленник предложил за деньги совершить преступление.

Выяснилось, что подозреваемый из-за давнего конфликта затаил обиду на мужчину, который работает водителем у одного из предпринимателей. Желая отомстить ему, он решил уничтожить имущество, принадлежащее работодателю оппонента. Для реализации криминального замысла нашелся исполнитель.

Полицейские задержали злоумышленника в момент передачи пятилитровой канистры с горючей жидкостью, сменной одежды и обуви, а также медицинской маски.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемый находится под домашним арестом, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.